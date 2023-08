VIDÉO - Guerre en Ukraine : un drone ukrainien détruit à Moscou

La guerre s'invite de plus en plus en Russie. Vendredi 18 août, la Russie a déclaré avoir détruit de nouveaux drones ukrainiens envoyés par Kiev sur Moscou et en mer Noire. Dans les deux cas, les attaques n'ont fait de victimes. Du côté de Moscou, aucun "dégât significatif" n'a été rapporté par les agences de presse. Depuis plusieurs semaines, ces attaques ukrainiennes se multiplient alors que la contre-offensive avance et que Moscou s'est retiré de l'accord céréalier, le 17 juillet dernier.

"Cette nuit, lors d'une tentative de rejoindre Moscou, les forces de la défense aérienne ont détruit un drone. La carcasse du drone est retombée dans la zone du Centre d'exposition, et n'a pas causé de dégât significatif au bâtiment", indique vendredi le maire Sergueï Sobianine. Les services d'urgence de la capitale se trouvent sur les lieux et, selon les premières informations, aucune victime n'a été recensée, a ajouté l'élu. Le Centre d'exposition, situé dans l'ouest de la capitale russe à environ 5 km du Kremlin, accueille des salons professionnels, d'après son site internet.