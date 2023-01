VIDÉO - Un éditorialiste pro-Poutine appelle Wagner à bombarder la France depuis l'Afrique

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, la menace grandit pour les Occidentaux, à en croire les grandes figures médiatiques russes. Armageddon nucléaire, frappes préventives... Les propagandistes du Kremlin avertissent régulièrement, à la télévision et à la radio, contrôlées par Moscou, des risques encourus par leurs Occidentaux qui viennent en aide à l'Ukraine.

Le dernier avertissement en date remonte à ce jeudi 12 janvier. Une fois de plus, ce sont la France et le Royaume-Uni qui sont visés. Lors d'une célèbre émission russe animée par l'éditorialiste Vladimir Soloviev, fervent soutien de Poutine, celui-ci a évoqué la possibilité que les forces russes passent par l'Afrique pour frapper ces deux pays, comme on peut le voir dans la vidéo en tête de cet article. Quelques jours plus tôt, ce même propagandiste parlait avec ses invités sur son plateau de "frappe préventive" sur l'Hexagone, en réponse à l'annonce d'Emmanuel Macron de livrer des chars légers à l'Ukraine.