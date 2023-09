Ukraine : un ex-diacre accusé d'avoir déguisé des hommes en missionnaires pour éviter la conscription

4200 euros. C'est la somme qu'aurait empoché un ancien diacre de la ville portuaire ukrainienne d'Odessa pour faciliter la fuite de concitoyens vers plusieurs pays de l’UE. "Le suspect avait dressé des listes de missionnaires destinés à voyager à l'étranger pour le compte du chef du diocèse et de la communauté religieuse, dans le but de devenir prêtres", a indiqué la semaine dernière le Service de sécurité ukrainien (SBU) cité par The Guardian qui s'est fait l'écho de l'affaire.

Selon les allégations sur la base desquelles il a été arrêté, il aurait aidé au moins six hommes au total à échapper à la conscription en les déguisant en missionnaires de l'Église en échange de pots-de-vin. Il aurait alors certifié que leur départ du pays était nécessaire au travail du diocèse en Europe.