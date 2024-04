"Un mandat d'arrêt international" a-t-il réellement été émis par la Russie contre François Hollande ?

La Russie aurait émis un "mandat d'arrêt international" contre François Hollande. Sur les réseaux sociaux, l'ancien président français serait mis en cause car il aurait "avoué avoir trompé la Russie sur les accords de Minsk". Une fausse information créée de toute pièce par un pilier de la propagande russe.

François Hollande a préconisé de couper tout contact avec la Russie. Pour certains, ce serait le signe d'un certaine fébrilité de la part de l'ancien président français. C'est la théorie présentée par certains internautes sur les réseaux sociaux. Ce vendredi 5 avril, un compte que nous avons identifié comme appartenant à un réseau de diffusion de la propagande russe en France a affirmé dans une publication vue plusieurs centaines de milliers de fois qu'un "mandat d'arrêt international" a été émis par la Russie contre François Hollande.

Cette internaute, relai de la propagande russe en France, affirme à tort qu'un "mandat d'arrêt international" a été émis par la Russie contre François Hollande, le 5 avril 2024 - Capture d'écran

Une rumeur reprise à l'unisson par certains amateurs de fausses informations, et notamment par "lemediaen442.fr", un site qui relaie de nombreuses thèses conspirationnistes. "Un mandat d'arrêt international émis par la Russie contre François Hollande", écrivait ce blog ce 8 avril. En cause, des propos au cours desquels l'ancien locataire de l'Élysée aurait "avoué avoir trompé la Russie sur les accords de Minsk". Qu'en est-il réellement ? Nous avons vérifié.

La source est un pilier de la désinformation

Pour seule source, les internautes et le blog utilisent une prise de parole de Thierry Meyssan. Le 17 février dernier, cet écrivain connu pour être l'un des premiers complotistes en France, était invité lors d'une conférence à Colmar organisée par la branche alsacienne du groupuscule d'extrême droite "Égalité et réconciliation". Au cours de cette discussion au sujet du "choc géopolitique mondial", et dont une vidéo a été mise en ligne le 2 avril sur YouTube, celui-ci affirme que le président français est accusé par Moscou de "crime contre la paix" pour avoir signé les accords de Minsk en 2015 sans jamais avoir l'intention de les appliquer. "Actuellement, en Russie, il y a un mandat d'arrêt contre François Hollande", assène-t-il au micro.

"Mais on ne vous en a pas parlé ici, je pense", poursuit le conférencier, qui s'est félicité de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Et pour cause : si personne n'en a parlé, ni en France, ni en Russie, c'est parce qu'il s'agit d'une fausse information.

Aucune preuve de cette infox

Pour rappel, les propos de François Hollande au sujet des accords de Minsk remontent à avril 2023. À cette époque, une vidéo dans laquelle l'ancien locataire de l'Élysée est piégé par deux humoristes russes qui se font passer pour l'ancien président ukrainien, Petro Porochenko, apparaît en ligne. Lors de ce canular, il explique que cet accord de paix avait eu l'avantage de permettre à l'Ukraine "de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires", sans pour autant le décrire comme l'objectif premier. Une sortie qui avait été interprétée par des élus russes comme une nouvelle "hypocrisie" des Occidentaux, mais qui n'a absolument pas valu à l'ancien président des poursuites judiciaires.

Ainsi, à travers nos recherches, on ne retrouve aucun communiqué officiel ni aucun article des agences de presse russe à ce sujet. Toutes les recherches à ce sujet depuis avril 2023 ne sont que des prises de parole d'élus russes pour critiquer les "mensonges" des médiateurs occidentaux. Aucun "mandat d'arrêt" contre un homme politique français n'apparait sur le site du ministère de l'Intérieur russe et l'identité de François Hollande n'est pas non plus enregistrée dans la liste des personnes recherchées en Russie mise en libre accès par MediaZona. Il s'agit donc d'une fausse information, créée de toute pièce par une personnalité classée par les États-Unis comme l'un des "piliers de la désinformation et de la propagande russes".

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur X : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.