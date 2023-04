Guerre en Ukraine : la Russie a-t-elle détruit un "centre de commandement" caché de l'Otan ?

En résumé, cette rumeur est infondée. Les détails ne sont pas crédibles, ils changent en fonction des versions et les sources sont plus que controversées. Après un mois, aucune image ne vient corroborer l'existence de cette attaque, et les rares images utilisées sont issues d'autres frappes. Il s'agit d'une fausse information créée de toute pièce par des comptes et des blogs pro-russes.

