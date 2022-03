Un pédiatre ukrainien, célèbre en Russie, plaide pour le salut des enfants

Désormais, tous les jours, depuis le 24 février, Evguen Komarovsky tient une consultation en ligne d’un nouveau genre. Celle d’un pédiatre en temps de guerre. Comment soigner une gastro-entérite, fabriquer son propre lait infantile sans ressource, administrer les premiers secours, survivre à un tir de roquette ou prendre de l’iode en cas de contamination nucléaire ? Autant de questions auxquelles le pédiatre répond dans ses vidéos, visionnées par des centaines de milliers de personnes. Treize millions d’abonnés le suivent sur les réseaux sociaux.

Alors, pas question de s’arrêter même sous les bombes. Sa clinique à Kharkiv a été détruite, mais il refuse de quitter l’Ukraine. "Qu’est-ce que je peux faire d’autre ? C’est mon pays, ce sont mes patients. Je suis bien plus utile ici", affirme-t-il dans le reportage du 20 h de TF1 en tête de cet article. Le docteur de 61 ans aux cheveux poivre et sel et à l’épaisse moustache s’exprime lors d’un appel vidéo depuis un lieu non précisé en Ukraine, un drapeau ukrainien bleu et jaune flottant à l’arrière-plan.