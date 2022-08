VIDÉO - Ukraine : un premier navire chargé de céréales part d'Odessa

Le départ du bateau, chargé de 26.000 tonnes de maïs, a été possible grâce aux termes de l’accord international entre la Russie, l’Ukraine, la Turquie et les Nations Unies le 22 juillet dernier, permettant la reprise des exportations ukrainiennes sous une supervision internationale. Et il ne s’agira pas d’un coup unique : d’autres convois suivront en respectant "le couloir maritime et les formalités convenues", d'après le ministère turc de la Défense.