VIDÉO - Guerre en Ukraine : "On va brûler les chars", un proche de Poutine défie les Occidentaux

Car si Moscou est très clairement en difficulté depuis un an, le vice-président russe de la Douma ne s'en inquiète pas. "Nous avons les dents", a-t-il rétorqué sur notre antenne, affirmant que personne ne peut "arrêter" l'armée russe. Alors comment expliquer les nombreuses défaites qui ont émaillé l'invasion de l'Ukraine ? À cette question, l'élu russe répond qu'il s'agit d'une stratégie pour épargner les vies civiles. "On pourrait bruler les dizaines de kilomètres avant du front, mais on ne le fait pas, car on ne vise pas les civils. C'est notre pays, notre peuple et notre terre." Une affirmation démentie par les très nombreuses preuves de crimes de guerre de l'armée du Kremlin. Interrogé sur ces milliers de morts dont la Russie est responsable, Piotr Tolstoï a rétorqué que "toutes ces histoires sont des mensonges de la presse occidentale", et s'est montré particulièrement serein. "Je ne crains rien", a-t-il lancé à notre micro, ajoutant : "On s'en fout de votre tribunal de la Haye, c’est une moquerie de la justice. Ce n'est pas à vous [Français] de juger les Russes."