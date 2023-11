En Russie, une artiste condamnée à 7 ans de colonie pénitentiaire pour une action anti-guerre dans un supermarché

Alexandra Skotchilenko, une artiste russe de 33 ans, a été condamnée ce jeudi à 7 ans de détention dans un camp. Son crime ? Des messages contre la guerre en Ukraine, déposé sur des étiquettes de prix dans un supermarché.

Sept ans de colonie. C'est la peine dont a écopé Alexandra Skotchilenko. Le crime de cette artiste russe ? Avoir remplacé les étiquettes de prix dans un supermarché par… des messages dénonçant l'agression russe en Ukraine.

L'artiste a été punie pour une action de protestation remontant à mars 2022, quelques semaines après le début de l'assaut contre l'Ukraine. Elle avait collé sur les étiquettes de prix d'un supermarché à Saint-Pétersbourg de courtes phrases dénonçant le conflit, en particulier le siège de Marioupol, alors en cours, et qui a fait au moins 20.000 morts selon Kiev. "Poutine nous ment depuis 20 ans", lisait-on sur un de ces messages, ou encore "Le prix de cette guerre, c'est la vie de nos enfants."

"Vous jugez une pacifiste"

Son procès, qui s'est ouvert en décembre 2022, avait été retardé à plusieurs reprises, l'accusation ayant demandé plus de temps pour réunir des "preuves" et des témoignages. Jeudi, l'artiste de 33 ans est revenue sur le banc des accusés souriante, vêtue d'un t-shirt coloré d'un gros cœur dessiné dessus. "Toutes les personnes présentes dans cette salle ne souhaitent qu'une chose : la paix ! Pourquoi se battre ?", a lancé l'artiste au tribunal. "Tout le monde voit et sait que vous ne jugez pas une terroriste. Vous ne jugez pas une extrémiste. Vous ne jugez même pas un activiste politique. Vous jugez une pacifiste", a-t-elle encore déclaré. En vain.

La juge Oksana Demiacheva, estimant que l'artiste était coupable de "diffusion de fausses informations" sur l'armée, a décidé de la condamner à "sept ans de colonie" pénitentiaire. A l'annonce du verdict, l'accusée s'est mise à pleurer, tandis que des soutiens présents à l'audience criaient "Honte !", "Sacha (diminutif d'Alexandra), nous sommes avec toi !".

Pour Alexandra Skothilenko, le calvaire entamé en 2022 se poursuit. Depuis plus d'un an et demi, elle est maintenue en détention. Toutes les demandes pour une assignation à résidence ont été rejetées, car sa sœur vit en France, ce que la justice russe considère comme un risque de fuite. Selon ses soutiens, la jeune femme souffre d'une maladie intestinale chronique, d'un problème cardiaque congénital et ne peut manger de gluten, un régime difficile sinon impossible à suivre en prison. "Une peine de prison ferme serait une catastrophe pour Sacha", avait prévenu en octobre sa mère, Nadejda Skotchilenko, dans un entretien accordé à l'AFP depuis Paris.