VIDÉO - Guerre en Ukraine : une enquête révèle le fonctionnement de l'unité d'assassinats ciblés de Kiev

Des cibles "abattues, explosées, pendues, et même, parfois, empoisonnées avec du cognac trafiqué" : dans une enquête publiée mardi, l'hebdomadaire britannique The Economist révèle les actions menées par l'unité d'assassinats ciblés du SBU, service de sécurité ukrainien. Fondée en 2015, après l'annexion de la Crimée et l'invasion du Donbass par la Russie, elle aurait visé des dizaines de responsables russes depuis le début de la guerre.