VIDÉO - Ukraine : une pluie de bombes incendiaires dans le ciel d'Avdiivka

Un "confrontation très dure" alors que "chaque mètre compte". C'est ainsi que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a décrit, mercredi 7 décembre, les combats qui font rage dans l'est de l'Ukraine et notamment dans la région de Donetsk. Les affrontements entre Russes et Ukrainiens autour de plusieurs villes hautement stratégiques y font rage. Parmi elles : Bakhmout mais aussi Avdiivka.

Cette commune qui comptait un peu plus de 35.000 habitants avant la guerre est bombardée quasi-quotidiennement. Et selon plusieurs images en provenance de la ligne de front, les forces russes y auraient utilisé des bombes incendiaires. Des munitions redoutables qui, comme leur nom l'indique, ont pour but de provoquer des incendies.