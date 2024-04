Kharkiv sous le feu des bombes, son maire redoute le même destin que la ville syrienne d'Alep

Le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, a fait part de sa préoccupation quant à l'état de sa ville, quotidiennement bombardée par la Russie. Selon lui, elle pourrait devenir une "seconde Alep". Cette ville du nord de la Syrie avait été dévastée durant des combats qui ont fait rage il y a près de dix ans, lors de la guerre civile.

Des quartiers en ruine, des bâtiments éventrés et abandonnés. Si les guerres sont différentes, le maire ukrainien Ilhor Terkhov a prévenu que la situation à Kharkiv pouvait bien être comparée à celle d'Alep, dévastée pendant la guerre civile syrienne, notamment par le régime de Bachar al-Assad et son allié russe, lors de la reprise de la ville aux rebelles, fin 2016.

Une aide d'"une importance cruciale"

Selon l'édile, la Russie tenterait de détruire les infrastructures énergétiques de la ville, terrorisant du même coup les 1,3 million d'habitants qui résident toujours sur place et qui subissent donc de longues coupures de courant. Par conséquent, l'aide américaine revêt "une importance cruciale pour nous", a souligné le responsable politique dans les colonnes du Guardian.

"Nous avons besoin de ce soutien pour éviter que Kharkiv ne devienne une seconde Alep", a plaidé Ilhor Terkhov, alors que l'Ukraine est en difficulté face à la Russie à cause d'une assistance internationale en suspens. C'est notamment le cas d'un paquet d'aides américain de 60 milliards de dollars (56,4 milliards d'euros), bloqué depuis plusieurs mois au Congrès, du fait de l'opposition de certains élus républicains pro-Trump.

En difficulté sur le front du fait d'un manque de munitions, l'Ukraine subit les frappes incessantes de la Russie, faisant de nombreuses victimes et dégâts. Ce mercredi 17 avril, au moins 17 personnes ont été tuées et plus de 60 blessées dans une triple frappe russe à Tcherniguiv, grande ville du nord de l'Ukraine.