VIDÉO - Russie : une statue de Staline inaugurée à la veille des commémorations de la bataille de Stalingrad

Plus tôt dans la journée, les cérémonies en hommage à la victoire soviétique à Stalingrad ont débuté par des dépôts de gerbes au pied de la Flamme éternelle sur la fosse commune des défenseurs de la ville. L'année 2023 marquant le 80e anniversaire de cette bataille décisive, les journées du 1er et 2 février ont été déclarées non travaillées à Volgograd (littéralement "Ville de la Volga"). Dans ce contexte, le président Vladimir Poutine est attendu sur place. Il devrait prendre la parole, près d'un an après le début de l'invasion de l'Ukraine.

Ces derniers mois, le Kremlin n'a cessé de présenter cette offensive comme une opération de "dénazification", dans la lignée de l'héritage de la Seconde Guerre mondiale. Il ne cesse de qualifier de "néonazies" les autorités de Kiev. Dès lors, le parallèle est facile à dresser.

La ville du sud de la Russie est devenue l'épicentre de cette rhétorique, via notamment un tourisme mémoriel glorifiant les succès lors de la "grande guerre patriotique". "Les défenseurs de Stalingrad nous ont laissé un grand héritage : l'amour de la patrie, la volonté de défendre ses intérêts et son indépendance et la capacité d'être forts face à toutes les épreuves", avait d'ailleurs lancé le président russe en 2018, en marge des célébrations pour les 75 ans des combats.