VIDÉO - Guerre en Ukraine : une surface grande comme six fois la Belgique serait minée

L'Ukraine, terrain miné. Après 16 mois de guerre, l'Ukraine ne subit pas seulement les séquelles des bombardements. Il serait devenu le pays le plus miné au monde devant la Syrie et l'Afghanistan. Environ 30% du territoire serait concerné, soit 170.000 km2 de la surface du pays, selon les chiffres de Kiev, repris par plusieurs ONG. C'est une surface équivalente à six fois la taille de la Belgique.

Si la Russie demeure le principal utilisateur de ce fléau pour les générations futures, l'Ukraine n'est pas en reste, selon les observateurs du conflit. Certaines sont des armes conventionnelles, comme les mines anti-véhicule, mais d'autres sont prohibées. C'est le cas des mines antipersonnel, proscrites par la convention d'Ottawa de 1997, dont l'Ukraine est partie prenante, mais pas la Russie.