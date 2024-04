"Valery Zaloujny emprisonnée depuis 32 jours" : que devient l'ex-commandant en chef de l'armée ukrainienne ?

Des internautes affirment que Valery Zaloujny aurait été arrêté par les services de renseignement ukrainiens et "placé sous haute surveillance". L'ancien commandant en chef de l'armée ukrainienne est en effet resté inactif sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. TF1info revient sur ce que l'on sait de cette rumeur.

Il était un sérieux candidat pour remplacer Volodymyr Zelensky. Mais le militaire a disparu depuis plusieurs semaines. Le mystère autour du sort de l'ancien chef de l'armée ukrainienne alimente les spéculations dans les rangs pro-russes. Selon différentes publications apparues depuis le 23 avril, Valery Zaloujny serait "en état d'arrestation et gardé par les renseignements ukrainiens depuis 32 jours". Nous avons cherché à en savoir plus.

Des sources peu crédibles et aucune preuve

En France, cette rumeur est apparue dans l'après-midi du 23 avril sur le réseau social X, publiée par un internaute que nous avons identifié comme un relai de la propagande russe. Mais avant ça, elle a d'abord été diffusée à bas bruit dans les sphères alimentant la désinformation en Occident. Nous en avons retrouvé la trace dès mardi matin sur le canal Telegram "International Reporters". Derrière ce nom qui se veut sérieux, on trouve en réalité un blog pro-russe. Habitué des fausses informations, il est tenu par la Française Christelle Néant, qui promeut une "information alternative" dans le Donbass depuis 2016, et financé par Vladimir Poutine. Dans son message, on retrouve exactement la formulation reprise par les internautes ainsi qu'un appel à "renverser" le président ukrainien. Toutefois, le message ne donne aucune information quant à la source de cette affirmation.

Cet internaute affirme sans aucune preuve que Valeri Zaloujny aurait été arrêté par les services de renseignement ukrainiens et "placé sous haute surveillance" - Capture d'écran

Alors d'où vient-elle ? Nous n'avons retrouvé la trace de cette information ni dans des médias légitimes, ni sur le compte du service de sécurité ukrainien (SBU), qui ne manque pourtant pas de communiquer sur les arrestations. D'après nos recherches, c'est en réalité le canal Telegram d'un certain Oleg Tsarev qui a, en tout premier, lancé la rumeur. Dans un message publié dans la matinée, l'auteur écrit détenir des "informations en provenance d'Ukraine" à ce sujet. "Il est difficile de dire si c'est vrai", admet cet ancien député ukrainien dans son message avant d'observer que "Zaloujny n'a pas été vu dans l'espace public depuis longtemps".

Il ne s'agit donc que de pure spéculation, provenant d'une source à laquelle on ne peut pas se fier. Car cet ancien député de la Rada, connu en Ukraine pour avoir été l'élu d'un parti russophile, est un pro-russe revendiqué. Depuis 2014, il figure sur la liste des personnalités touchées par les sanctions européennes pour avoir proclamé la création de l'État fédéral de Nouvelle-Russie, qui comprenait une grande partie du territoire ukrainien. Et par le passé, il a déjà été épinglé pour avoir diffusé de fausses informations au sujet du commandement des forces armées ukrainiennes.

Sur la forme, la rumeur provient de sources peu crédibles, qui n'amènent aucune preuve tangible. Mais qu'en est-il sur le fond ? Pour rappel, le 8 février dernier, le très populaire général Zaloujny a été démis de ses fonctions après avoir passé plus de deux ans et demi à la tête de l'armée ukrainienne. Remplacé par le général Syrsky, qui était déjà à la tête de l'armée de terre, il est resté actif sur ses réseaux sociaux pendant plusieurs semaines, publiant notamment un cliché en treillis en compagnie de sa femme, mais sans préciser ce qu'il allait advenir de son sort. Jusqu'au jeudi 7 mars. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine annonce avoir proposé la candidature de l'ex-général ukrainien à l'ambassade d'Ukraine au Royaume-Uni. Valery Zaloujny est resté depuis complètement inactif sur ses réseaux sociaux, à l'exception d'une vidéo d'un officier ukrainien, qu'il a repartagée sur Facebook le 18 mars.

Kiev dément

Depuis, c'est silence-radio. L'ancien chef des forces armées n'a fait aucune apparition publique, ni en Ukraine, ni outre-Manche. Dans un entretien accordé le 19 avril au média ukrainien Canal 5, l'ancien ministre de l'Intérieur, Iouri Loutsenko indiquait que "Londres avait validé la nomination de Valery Zaloujny comme ambassadeur", sans donner plus de détails sur sa date de prise de fonction. Quatre jours après, Mykhailo Podolyak, un proche conseiller de Zelensky, confirmait l'information dans la presse ukrainienne, ajoutant que le nouvel ambassadeur prendrait son poste "dans les semaines à venir".

Reste qu'à l'heure actuelle, Valery Zaloujny ne s'est toujours pas exprimé à ce sujet. Sur les réseaux sociaux, il est uniquement apparu sur une photo diffusée le 26 avril par Maryna Shashkova, une éditorialiste politique ukrainienne, qui n'a pas précisé ni le lieu, ni la date du cliché. Interrogé par TF1info au sujet de la prise de fonction du nouvel ambassadeur, le ministère britannique des Affaires étrangères a refusé de nous répondre, nous renvoyant au gouvernement ukrainien. À l'heure où nous écrivons ces lignes, ce dernier n'a pas répondu à nos sollicitations.

Toutefois, le centre ukrainien de lutte contre les menaces extérieures a dénoncé ce samedi un "mensonge" venu de Russie. En mai 2023, un média russe proche du pouvoir a déjà tenté de faire croire à une arrestation arbitraire de l'ancien chef des armées.

