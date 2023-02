Poutine prêt à lancer une nouvelle offensive en Ukraine pour le premier anniversaire de la guerre ?

Des déclarations soutenues par le président Volodymyr Zelensky qui, dans son discours quotidien diffusé mercredi soir, a estimé que les forces russes tentaient de réaliser des gains sur le terrain qu'elle pourrait montrer comme autant de victoires à l'occasion du 24 février. Dans la région de Donetsk, "une nette augmentation a été constatée dans les opérations offensives des occupants sur le front est de notre pays", a ainsi déclaré le chef d'État.

L'offensive russe pourrait en effet se dérouler sur deux fronts : dans l'est, alors que Kiev soupçonne Vladimir Poutine de vouloir reprendre le Donbass avant le printemps, et dans le sud, où les combats sont également particulièrement violents, notamment autour de la commune de Vougledar. Un scénario validé par le très sérieux Institute for the Study of War qui a estimé ces derniers jours que la Russie pourrait intensifier ses opérations dans l'est et le sud, tout en remettant en cause la capacité de Moscou de déployer d'importants moyens sur ces vastes lignes de front.