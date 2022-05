VIDÉO - Comme se passe la vie sous tutelle russe à Berdiansk, ville occupée du sud-est de l'Ukraine ?

Alors que Marioupol est à nouveau sous un tapis de bombes, à moins de 80 km, la vie est revenue à la normale. À Berdiansk, ville du sud-est de l'Ukraine bordée par la mer d'Azov, plus aucun bombardement ne se fait entendre et les alertes n'ont pas sonné depuis des semaines. Loin des scènes de guerre, certains mariés refont même surface, comme le montre la vidéo au-dessus de l'article. Et pour cause, ici, l'armée de Vladimir Poutine est reine depuis bientôt deux mois.