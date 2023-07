VIDÉO - Poutine a rencontré Prigojine le 29 juin, cinq jours après la rébellion ratée de Wagner

"Le président (russe) a donné son appréciation des activités" de Wagner sur le front ukrainien, a indiqué Dmitri Peskov, ainsi que "son appréciation des événements du 24 juin", date de la rébellion du groupe. Vladimir Poutine a "écouté les explications des commandants (de Wagner) et leur a proposé des alternatives pour leur travail futur et leur emploi à des fins militaires", a encore affirmé le porte-parole du président russe.

"Les commandants (de Wagner) ont donné leur version des faits. Ils ont souligné qu'ils étaient des soutiens convaincus et des soldats du chef de l'État et commandant en chef (Vladimir Poutine) et ont affirmé qu'ils étaient prêts à continuer à combattre pour la patrie", a-t-il poursuivi. Le Kremlin réagissait à un article de Libération, publié vendredi, qui, s'appuyant sur des sources dans les renseignements occidentaux, indiquait qu'Evgueni Prigojine était retenu au Kremlin où il a été convoqué avec ses principaux commandants.