La Russie va déployer des armes nucléaires "tactiques" russes en Biélorussie

Une énième menace du maître du Kremlin. Vladimir Poutine a indiqué samedi que des armes nucléaires "tactiques" russes allaient être déployées sur le territoire de son allié, la Biélorussie. "Il n'y a rien d'inhabituel ici : les États-Unis font cela depuis des décennies. Ils déploient depuis longtemps leurs armes nucléaires tactiques sur le territoire de leurs alliés", a-t-il déclaré lors d'une interview diffusée à la télévision. "Nous avons convenu de faire de même", a-t-il ajouté.

Selon le chef d'État russe, Minsk a donné son feu vert. "Nous avons déjà aidé nos collègues biélorusses et équipé leurs avions (...) sans violer nos engagements internationaux en matière de non-prolifération des armes nucléaires. Dix avions sont prêts à utiliser ce type d'arme", a détaillé le dirigeant, selon lequel Moscou a aussi transféré des missiles Iskander. "À partir du 3 avril, nous commençons à former les équipages. Et le 1er juillet, nous terminerons la construction d'un entrepôt spécial pour les armes nucléaires tactiques sur le territoire de la Biélorussie", dirigée d'une main de fer par Alexandre Loukachenko depuis 1994, précise-t-il.