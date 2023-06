VIDÉO - Guerre en Ukraine : Poutine assure que Kiev subit des pertes "catastrophiques"

Mais Vladimir Poutine a également admis des pertes côté russe, tout en les minimisant. Il a ainsi estimé qu'elles étaient "dix fois moindre". 54 chars auraient été perdu, "dont certains doivent être restaurés et réparés", selon le dirigeant. Il a également reconnu que l'arsenal russe manquait de munitions de haute précision et de drones. "Nous en avons, mais pas en quantité suffisante, malheureusement", a-t-il commenté.

Autre déclaration surprenante, le président russe a reconnu que la Russie aurait pu être "mieux préparée" aux attaques de drones et d'artillerie sur son territoire à partir de l'Ukraine, qui se sont multipliées ces dernières semaines. "Bien sûr, il est nécessaire de renforcer la frontière (...) Il était possible d'être mieux préparé à cela", a-t-il indiqué, après des incursions et attaques ayant notamment visé la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine.