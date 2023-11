Poutine au G20 virtuel, un député ukrainien arrêté pour corruption… Le point sur la situation en Ukraine

Le président russe a participé mercredi son premier G20 en ligne depuis le début de la guerre en février 2022. À cette occasion, le chancelier allemand lui a demandé de "retirer ses troupes" de l'Ukraine. Les faits marquants de ces dernières 24 heures.

Prise de parole de Poutine pendant le G20. Vladimir Poutine a pris la parole mercredi en visioconférence dans le cadre du G20, une première depuis le début de la guerre. "L'agression continue en Ukraine", a déclaré le président russe. "Nous devons penser à mettre fin à cette tragédie", a-t-il estimé, assurant que "la Russie n'a jamais renoncé aux pourparlers". Le président russe Vladimir Poutine avait boudé la rencontre des dirigeants du G20 en septembre en Inde et celle en Indonésie l'an passé. Il avait envoyé à sa place son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Scholz exhorte Poutine de "retirer ses troupes". Le chancelier allemand Olaf Scholz a dit ce mercredi avoir exhorté Vladimir Poutine à cesser l'agression de l'Ukraine par la Russie, lors de ce premier G20 en ligne auquel participait le président russe depuis le début de la guerre. "Je l'ai appelé à retirer ses troupes du territoire de l'Ukraine afin que cette guerre se termine enfin", a déclaré le dirigeant allemand, lors d'une conférence de presse à Berlin avec la Première ministre italienne Giorgia Meloni. La participation de Poutine à ce G20 était "une bonne occasion" de dire clairement comment rétablir la paix en Ukraine: "C'est la Russie qui a agressé l'Ukraine et pour rétablir facilement la paix, il suffit que la Russie retire ses troupes", a-t-il dit.

Les grâces présidentielles maintenues en Russie malgré les polémiques

Grâce présidentielle pour les détenus russes. Le Kremlin a indiqué ce mercredi maintenir sa politique de grâce présidentielle pour les prisonniers acceptant de combattre en Ukraine, après que la presse russe a révélé la libération d'un homme condamné à 20 ans de prison en 2010 pour des meurtres satanistes et cannibales. Le site d'information 76.ru indique qu'il a été gracié et est rentré chez lui début novembre. "Les personnes condamnées, y compris pour des crimes graves, expient leur crime par le sang sur le champ de bataille", avait indiqué début novembre le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Des dizaines de milliers de détenus russes ont rejoint le front en Ukraine. S'ils survivent à six mois de combats, ils sont éligibles pour une grâce. Volodymyr Zelensky a estimé quant à lui ce mercredi qu'"à ce stade, l'armée russe a fait des prisonniers sa principale source de compensation des pertes sur le champ de bataille".

Derniers postes-frontière finlandais fermés. Les autorités russes ont annoncé jeudi avoir renforcé les mesures de sécurité dans la région de Mourmansk, frontalière de la Finlande, après la décision d'Helsinki de ne laisser qu'un seul poste-frontière ouvert avec la Russie. Cette annonce intervient après la décision prise la veille par la Finlande de ne garder qu'un seul poste-frontière ouvert avec la Russie, Raja-Jooseppi, à la frontière avec la région de Mourmansk, dans l'Arctique russe. La Finlande avait déjà fermé samedi quatre de ses huit points de passage frontaliers du Sud-Est du pays avec la Russie afin d'endiguer l'arrivée de migrants sans-papiers.

Corruption en Ukraine. Un député ukrainien a été placé ce mercredi en détention provisoire pour avoir d'offert un pot-de-vin à un haut responsable d'Etat, a annoncé le Parquet anticorruption. Selon cette instance, ce député a offert environ 10 000 dollars en bitcoin au chef de l'Agence d'Etat pour la reconstruction Moustafa Nayyem, afin de s'assurer qu'il débloque des fonds pour réparer des bâtiments de l'université dont le député est recteur. Si le Parquet n'a pas révélé l'identité du député, il s'agit selon les médias ukrainiens d'Andriï Odartchenko, membre du parti de Volodymyr Zelensky. La lutte contre la corruption est l'un des critères fixés par l'UE pour l'examen de la candidature de l'Ukraine. Plusieurs affaires de corruption ont été mises au jour ces derniers mois, y compris au sein de l'armée.