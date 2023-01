VIDÉO - Poutine célèbre seul le Noël orthodoxe dans une église du Kremlin

Dans un message diffusé ce samedi par le Kremlin, le président russe a adressé ses félicitations aux chrétiens orthodoxes, qui fête Noël le 7 janvier, indiquant que ce jour inspire "de bonnes actions et aspirations". Il a dit aussi prier pour l'Église orthodoxe, dont le chef influent, le patriarche Kirill, a pleinement soutenu l'invasion de l'armée russe en Ukraine, voulue par le maître du Kremlin. Les organisations ecclésiastiques "soutiennent nos soldats qui participent à une opération militaire spéciale", a déclaré le président russe, utilisant le terme officiel du Kremlin pour désigner l'offensive en Ukraine. "Un travail aussi formidable, aux multiples facettes, et véritablement ascétique, mérite le respect le plus sincère", a-t-il ajouté.