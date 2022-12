Ukraine : "Poutine change de stratégie de communication", selon Pascal Boniface

"Poutine a intérêt, pour que son opinion le suive toujours, de dire que lui n'a pas lancé la guerre, que ce sont des complots étrangers, et dans la mesure où les Occidentaux aident l'Ukraine agressée, de présenter cette aide à un pays agressé comme étant non pas le résultat, mais la cause du conflit. Poutine, qui est l'agresseur, se pose en défenseur", analyse Pascal Boniface. "C'est un judoka, il se sert de la force de l'adversaire et il présente celui qui défend un pays agressé comme un agresseur."