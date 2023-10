VIDÉO - Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine déploie en mer Noire des avions équipés du missile hypersonique Kinjal

Ce n'est pas la première fois que Vladimir Poutine muscle sa force de dissuasion quand les Occidentaux se rapprochent de ses zones d'influence. Déjà, en juin 2021 et en février 2022, la Russie avait envoyé des MIG en Syrie, quand les porte-avions HMS Queen Elizabeth et Charles de Gaulle étaient annoncés en Méditerranée. Sauf que, depuis, l'Ukraine a été envahie. Et la présence de ces avions en mer Noire pourrait avoir une incidence sur le conflit.

Si les deux porte-avions américains sont hors de portée des Kinjal russes dès lors que les MIG demeurent au-dessus de la mer Noire, les pays sur les rives de cette dernière pourraient être impactés. La Russie a notamment lancé en août quatre missiles hypersoniques en direction de la région d'Ivano-Frankivsk, en Ukraine occidentale. Un seul avait pu être intercepté par la défense anti-aérienne de Kiev. Un autre avait pu être abattu début mai grâce au puissant système antiaérien américain Patriot, livré à Kiev en avril.