"Poutine est un idiot" : des milliers d'appels obtenus par le New York Times attestent de la détresse de l'armée russe

Mais les soldats témoignent aussi des pillages et des massacres de civils ukrainiens. Face aux horreurs dont ils sont témoins, voir auxquelles ils participent, certains annoncent vouloir quitter l'armée, voir déserter. "Je démissionne, bordel de merde... Je vais prendre un boulot civil. Et mon fils ne rejoindra pas l'armée non plus, c'est sûr à 100%", déclare un engagé à sa femme. Alors que Vladimir Poutine a décidé d'une "mobilisation partielle" des hommes russes et que la Douma a durci les peines pour la désertion, l'insubordination et l'évasion du service militaire, les espoirs de ces soldats semblent loin de se réaliser.