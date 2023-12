Guerre en Ukraine : Poutine ordonne une hausse de 15% du nombre de soldats dans l'armée russe

Le président russe Vladimir Poutine a décidé d'augmenter de 15% le nombre de soldats dans l'armée. Près de 170.000 personnes supplémentaires sont donc recherchées, sur la base du volontariat, selon le ministère de la Défense. En cause ? "L'augmentation des menaces" liées à la guerre en Ukraine.

Des effectifs en hausse. Le président russe Vladimir Poutine a signé ce vendredi un décret ordonnant d'augmenter de 15% le nombre de soldats que compte l'armée russe. Dans le détail, l'armée devra compter 2,2 millions de membres, dont 1,32 million de soldats, selon ce décret publié par le gouvernement.

Le précédent décret, daté d'août 2022, fixait le nombre de membres prévus à 2 millions, dont 1,15 million de militaires. Sans compter le personnel civil, cela représente une augmentation de 169.372 militaires, soit quasiment 15% de la force de combat fixée actuellement.

Aucune nouvelle mobilisation militaire prévue

Dès l'annonce de ce décret, le ministère russe de la Défense a publié un communiqué expliquant cette hausse. "L'augmentation des effectifs des forces armées est due à une augmentation des menaces visant notre pays et liées à la conduite de l'opération militaire spéciale (en Ukraine) et la poursuite de l'élargissement de l'Otan", a-t-il justifié.

"Un renforcement des forces armées combinées de l'Alliance près des frontières de la Russie et le déploiement de moyens supplémentaires de défense aérienne et d'armes de frappe sont en cours", a-t-il encore assuré. Le ministère a toutefois déclaré que cette augmentation de ses effectifs se fera "par étape", sur la base d'engagements volontaires, et qu'aucune "mobilisation (militaire) n'est prévue".

En septembre 2022, face à des graves difficultés sur le front ukrainien, la Russie avait ordonné une mobilisation militaire, poussant des centaines de milliers de jeunes hommes à fuir le pays pour éviter un enrôlement de force et suscitant des mécontentements. Depuis, le front s'est stabilisé et les autorités russes privilégient des recrutements sur la base du volontariat, en promettant d'importants salaires et des avantages sociaux à ceux décidant de s'engager.