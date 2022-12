Guerre en Ukraine : "La justesse morale est de notre côté", estime Poutine dans ses vœux de Nouvel An

Mais c'est une agression occidentale qu'il dénonce, "une véritable guerre des sanctions qui nous a été déclarée", estime-t-il. "Ceux qui l'ont lancé s'attendaient à la destruction totale de notre industrie, de nos finances et de nos transports", a affirmé le président russe, mais "cela ne s'est pas produit". Il a également accusé Américains et Européens "d'utiliser cyniquement l'Ukraine et son peuple pour affaiblir et diviser la Russie".

Enfin, Vladimir Poutine voit logiquement 2023 comme l'année de la victoire : "Ensemble nous surmonterons toutes les difficultés et garderons notre pays grand et indépendant. Nous irons de l'avant et l'emporterons, pour le bien de nos familles et pour le bien de la Russie", a-t-il conclu.