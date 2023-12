VIDÉO - Poutine répond à TF1-LCI : "S'il y a un intérêt, nous sommes prêts" à discuter avec la France

Ce jeudi, notre envoyé spécial en Russie, Jérôme Garro, pose une question au président russe qui tient sa conférence de presse annuelle. Interrogé par TF1-LCI, Vladimir Poutine répond sur les conditions pour rediscuter avec Emmanuel Macron.

C'est un lien avec ses compatriotes que Vladimir Poutine veut "direct". Ce jeudi, le président russe renoue avec sa conférence de presse annuelle et le programme "Ligne directe". Dans le studio de Moscou, des journalistes russes et étrangers accrédités par la Russie ont pu soumettre leurs questions au maitre du Kremlin qui entend dresser le bilan de son année.

Notre envoyé spécial, Jérôme Garro, a pu interroger Vladimir Poutine, lui demandant quelles seraient les conditions qui rendraient à nouveau possible les discussions avec Emmanuel Macron.

Le président russe a rappelé "les relations de travail" qui ont eu lieu précédemment entre les deux chefs d'État, soulignant "un agenda international intense aussi bien dans nos relations bilatérales que dans les relations internationales", mais assurant qu'à un moment donné "c'est le président de la France qui les arrêtées", puis il a répondu : "Si la France est intéressée, nous répondrons. S’il n’y a pas d’intérêt, nous nous en passerons. (…) Nous ne déclinons pas les contacts, mais si les pays européens et notamment le président français ne veut pas nous parler... si c’est non, c’est non, comme on dit chez nous. En revanche, s’il y a un intérêt, alors nous sommes prêts."

Ce face-à-face de Vladimir Poutine avec la presse est organisé depuis 2001, un an après son arrivée au pouvoir. Il n'avait pas eu lieu entre 2008 et 2012, quand M. Poutine occupait le poste de Premier ministre. Cette année, cet exercice se tient à trois mois du premier tour prévu de la présidentielle 2024 en Russie. S'il n'est encore pas officiellement candidat, il en est le favori incontestable après la révision constitutionnelle de 2020 qui lui permet théoriquement de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036.