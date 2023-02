VIDÉO - À l'Élysée, Zelensky réclame de l'armement lourd "le plus tôt possible"

Il était particulièrement attendu. Après sa visite surprise au Royaume-Uni, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu ce mercredi à l'Élysée pour sa première visite à Paris depuis le début de la guerre, le 24 février 2022. Le président de la République Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz l'ont chaleureusement accueilli avant un dîner de travail. L'occasion pour le chef de guerre de réclamer à nouveau des armes à ses alliés.

"Plus tôt l'Ukraine obtiendra l'armement lourd de longue portée, plus tôt nos pilotes obtiendront les avions modernes, plus vite se terminera cette agression russe, et nous pourrions revenir la paix en Europe", a lancé Volodymyr Zelensky au cours d'un point presse (voir vidéo en tête de cet article). "J'espère que nous pourrons parler de tout cela en détails." Plus tôt dans la journée, le président ukrainien avait déjà réclamé des avions au Premier ministre britannique, Rishi Sunak.