Guerre en Ukraine : Zelensky a-t-il menacé de rapatrier tous les Ukrainiens à l'étranger pour les mobiliser ?

Pour trouver plus de soldats en Ukraine, Volodymyr Zelensky aurait prévu de signer "un décret". Selon la capture d'écran qui circule en ligne, le texte obligerait tous les ressortissants installés à l'étranger à se mobiliser. Il s'agit d'une fausse information créée de toute pièce.

Dès le début de la guerre, ils se sont mobilisés. Au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des dizaines de milliers d'Ukrainiens travaillant en Europe ont tout quitté pour se battre pour leur pays d'origine. Mais cela ne suffirait plus. Désormais, Kiev s'apprêterait à signer un décret afin de mobiliser l'intégralité de ses ressortissants vivant à l'étranger, selon une publication diffusée en ligne ce lundi 26 février.

Cet internaute affirme, à tort, que Volodymyr Zelensky compte signer un décret permettant de rapatrier tous les hommes ukrainiens, le 26 février 2024 - Capture d'écran / X

"Le clown va jeter la nation entière dans la fournaise", ironise par exemple un compte que nous avons déjà épinglé par le passé pour ses positions pro-russes. Il affirme que le président ukrainien aurait signé un décret "qui obligera tous les pays occidentaux à expulser vers l'Ukraine les hommes ukrainiens qui y vivent". Pour preuve, les internautes partagent la capture d'écran d'un tweet qui aurait été rédigé par Volodymyr Zelensky lui-même. "Nous avons besoin de plus d'hommes pour combattre, et vous, les gars, traînez et fumez du narguilé dans d'autres pays ?", aurait écrit en anglais le président ukrainien. Mais cette citation est-elle authentique ?

Un compte parodique repris par les relais du Kremlin

Pour en savoir plus, nous nous sommes tournés vers le compte officiel du président ukrainien sur X. Nommé "ZelenskyyUa", il est identifiable grâce au badge gris à côté de son nom, un label réservé aux comptes des membres d'un gouvernement ou de certaines organisations. Or, à l'heure où nous écrivons ces lignes, aucune publication du président ne fait état de la signature d'un tel texte. La dernière publication mentionnant le mot "décret" remonte au 11 août 2023. On ne retrouve pas non plus cette publication dans la version archivée du compte officiel du chef de guerre, dont on possède une mise à jour quotidienne. Par ailleurs, aucun média ukrainien n'a relayé cette déclaration, qui aurait pourtant dû faire couler beaucoup d'encre. Enfin, l'objectif même du décret, à savoir celui d'obliger les pays occidentaux à "expulser" des personnes réfugiées sur leur territoire, parait fallacieux. Comme nous vous l'expliquions déjà dans un précédent article, l'idée selon laquelle les pays de l'Union européenne pourraient renvoyer vers l'Ukraine des hommes appelés à renforcer les rangs des forces armées ukrainiennes n'a aucune base légale.

Mais alors d'où vient cette capture d'écran ? Nous avons identifié l'origine de cette publication sur le réseau social X. Mise en ligne le 26 février, on la retrouve sur un compte "certifié" - cet abonnement payant qui permet d'être mis en valeur - présenté comme la version "parodique" du compte officiel de Volodymyr Zelensky. L'intégralité des publications de ce profil laisse d'ailleurs peu de doute sur sa nature.

Ce qui n'a pas empêché les comptes Telegram russes de s'en servir pour discréditer le président ukrainien. Sur son site, le centre de lutte contre la désinformation du gouvernement ukrainien relève ainsi que cette fausse information a été "crée par les propagandistes russes". "En diffusant de telles infox, la propagande ennemie tente de semer la panique, de semer la discorde au sein de la diaspora ukrainienne et de saper la confiance dans les autorités ukrainiennes", relève l'agence gouvernementale. Un objectif repris à leur compte par des comptes francophones. Appartenant à un réseau structuré et coordonné de propagande pro-russe, ils se font le relai du narratif du Kremlin afin de saper le soutien des Occidentaux à l'Ukraine.

DÉCRYPTAGE - Un réseau "structuré et coordonné", relaie la propagande russe en France Source : JT 20h Semaine

