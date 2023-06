Zelensky accuse Moscou de préparer une fuite radioactive à la centrale de Zaporijia, le Kremlin dénonce "un mensonge"

"C'est un nouveau mensonge. On vient juste d'avoir des contacts avec l'Agence internationale de l'énergie atomique", dont le directeur Rafael Grossi est attendu en Russie vendredi et s'est rendu la semaine dernière à cette centrale ukrainienne, a réagi auprès de la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Cette installation, la plus grande d'Europe, se trouve au cœur de la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine en février 2022. Tombée aux mains de l'armée russe le 4 mars 2022, cette centrale a été visée par des tirs et a été coupée du réseau électrique à plusieurs reprises. Selon Kiev, la Russie a placé des troupes et des armes dans son enceinte.