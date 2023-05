En privé, Volodymyr Zelensky aurait poussé pour des attaques en Russie

Interrogé par le Washington Post, qui lui a demandé s'il avait suggéré d'occuper des territoires à l'intérieur de la Russie, Volodymyr Zelensky a rejeté les allégations du renseignement américain, qualifiant le contenu de ces documents de "fantasmes". Le président ukrainien a toutefois défendu son droit d'utiliser des tactiques non conventionnelles pour la défense de son pays. "L'Ukraine a tous les droits pour se protéger, et nous le faisons", a-t-il affirmé. "Quand tant de gens sont morts et qu'il y a eu des fosses communes et que notre peuple a été torturé, je suis sûr que nous devons utiliser toutes les astuces."