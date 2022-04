Zelensky dénonce l'"humiliation" de l'ONU, une journaliste tuée à Kiev… Le point sur la situation en Ukraine

Appel à la mobilisation générale. Le ministre britannique de la Défense Ben Wallace a déclaré que Vladimir Poutine pourrait ordonner une mobilisation massive de sa population le 9 mai prochain lors du "Jour de la Victoire" en Russie. Pour Ben Wallace, Vladimir Poutine a "échoué" dans "presque tous ses objectifs" depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, en février dernier.

La menace de la Troisième Guerre mondiale. La télévision russe prépare l'opinion publique à l'idée d'une Troisième Guerre mondiale imminente tout en rendant l’Occident détestable. Et ce, au travers de discours martelés quotidiennement sur les chaînes publiques. Dans ces émissions, la Russie est présentée comme la sauveuse du peuple ukrainien. "Soit on perd en Ukraine, soit la Troisième Guerre mondiale commence. Je pense que la Troisième Guerre mondiale est plus réaliste", a déclaré Margarita Simonian, rédactrice en chef de RT et de l'agence gouvernementale d'informations Rossia Segonia.