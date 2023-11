VIDÉO - Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky dit avoir échappé à "cinq ou six" tentatives d'assassinat

Le président ukrainien révèle avoir subi "pas moins de cinq ou six" tentatives d'assassinat depuis le début de la guerre. Volodymyr Zelensky affirme même connaître l'existence d'un plan, intitulé "Maidan 3", visant à le faire quitter son poste. Malgré ces menaces, il parvient à "vivre avec" cette situation, explique Zelensky.

Il dit avoir échappé à "pas moins de cinq ou six" tentatives d'assassinat. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a révélé, dans une interview accordée au tabloïd anglais The Sun, être la cible de tentatives d'élimination à répétition. "La première fois est la plus intéressante, indique ainsi le dirigeant au journal britannique. C'est comme le Covid-19 : au début, c'est effrayant, les gens ne savent pas comment faire... Mais après ça, il n'est plus question que d'un échange avec les services de renseignement, qui vous fournissent certains détails, mentionnant qu'un groupe est venu en Ukraine pour organiser telle ou telle opération..."

L'opération "Maidan 3", une mission pour faire chuter Zelensky

Le chef d'État se montre encore plus précis dans cet entretien, en précisant qu'une opération intitulée "Maïdan 3" était toujours en cours pour tenter de le destituer. "Cela signifie 'changer de président', explique Zelensky. Peut-être que ce n'est pas en tuant, mais en tout cas en le changeant. Cela veut dire qu'ils utiliseront tous les instruments dont ils disposent." Le Kremlin a fixé l'échéance de "la fin de l'année" pour mener à bien ce projet, a ajouté le président ukrainien. Maïdan, qui signifie "indépendance" en ukrainien, est le nom de la place symbole de la mobilisation ayant conduit à la fuite d'Ukraine du président pro-russe Viktor Ianoukovitch, il y a tout juste dix ans.

Le dirigeant ukrainien, lui, préfère plaisanter de ces tentatives d'assassinat. "Comme vous le voyez, on peut vivre avec [ces menaces]", a-t-il assuré au quotidien britannique. En août, les services secrets ukrainiens avaient déjà communiqué sur l'existence d'une opération russe pour tuer Volodymyr Zelensky, en bombardant le lieu d'un de ces déplacements. Une femme avait été arrêtée à l'époque, soupçonnée d'avoir informé les Russes.

En juin, Volodymyr Zelensky avait réagi une première fois à ces tentatives d'assassinat, expliquant ne pas pouvoir envisager concrètement ce risque. "Je me renfermerais de plus en plus sur moi-même, un peu comme Poutine, qui ne quitte plus son bunker", soulignait-il alors dans un entretien sur CNN. "Le rôle de mes gardes du corps est d'empêcher que ça arrive. Moi, je n'y pense pas."