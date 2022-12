Zelensky en route pour Washington, une visite historique en temps de guerre

La visite était encore une rumeur mardi 20 décembre, elle a été confirmée tôt ce mercredi matin par Zelensky sur ses réseaux sociaux. "En route pour les États-Unis pour renforcer les capacités de résilience et de défense de l'Ukraine. En particulier, le président et moi discuteront de la coopération entre l'Ukraine et les États-Unis. J'aurai également un discours au Congrès et un certain nombre de réunions bilatérales." D'après le calendrier dévoilé par la Maison Blanche, Volodymyr Zelensky rencontrera son homologue américain à 14h, heure locale. Les deux dirigeants tiendront une réunion bilatérale à 14h30 dans le bureau ovale, avant une conférence de presse prévue à 16h30.

Cette visite doit surtout entériner une nouvelle "aide significative" américaine envers l'Ukraine, qui se bat depuis maintenant dix mois. Selon un haut responsable américain, ce soutien comprendrait une batterie de missiles Patriot et un équipement de défense antiaérienne perfectionné. La visite confirme que les États-Unis soutiendront l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra", d'après la porte-parole de la Maison Blanche.