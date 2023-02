VIDÉO - Ukraine : Zelensky juge "nécessaire" de "travailler" avec la Chine pour résoudre le conflit

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a jugé vendredi 24 février, lors d'une conférence de presse, "nécessaire" de "travailler" avec la Chine pour œuvrer à une résolution du conflit avec la Russie, après la présentation par le régime chinois d'une douzaine de propositions en ce sens.

Dans ce document, "il me semble qu'il y a du respect pour notre intégrité territoriale, des choses qui concernent la sécurité. Nous devons travailler avec la Chine sur ce point", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse organisée un an jour pour jour après le début de l'invasion russe. "Je pense que la Chine a dévoilé ses pensées. La Chine a commencé à parler de l'Ukraine, et ce n'est pas une mauvaise chose", a déclaré le chef d'État ukrainien. Et ce, alors qu'au même moment la diplomatie russe insistait sur la reconnaissance de l'annexion de territoires ukrainiens.

Quelques instants plus tard, Volodymyr Zelensky a indiqué qu'il prévoyait une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping. "J'ai l'intention de rencontrer Xi Jinping. Ce sera important pour la sécurité mondiale. La Chine respecte l'intégrité territoriale et doit tout faire pour que la Russie quitte le territoire de l'Ukraine", a déclaré Volodymyr Zelensky lors de sa conférence de presse.