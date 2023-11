Guerre en Ukraine : Zelensky "réfléchit" à maintenir la présidentielle de 2024, malgré le conflit

La piste est sur la table, mais rien n'est encore arbitré. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky "réfléchit et pèse le pour et le contre" de l'organisation d'une élection présidentielle en 2024 dans son pays, malgré la guerre et les nombreux "défis" pratiques qui s'imposeraient pour mettre en place le scrutin, a affirmé vendredi son ministre des Affaires étrangères. "Ce n'est pas qu'il ne veut pas organiser d'élections, mais organiser des élections dans les circonstances actuelles demanderait un travail sans précédent et exigerait de relever des défis sans précédent", a expliqué Dmytro Kouleba lors de la World Policy Conference, organisée aux Émirats Arabes Unis.

Avant le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, un scrutin présidentiel était prévu l'an prochain mais la loi martiale, en place depuis le début du conflit, entrave le fonctionnement électoral. Pourtant, dès début septembre, Volodymyr Zelensky, élu en 2019, s'était déjà dit "prêt" à organiser des élections dans son pays en temps de guerre "si le peuple en a besoin". "Ce n'est pas une question de démocratie" mais "uniquement de sécurité", a-t-il assuré, soulignant lui aussi qu'il y avait "beaucoup" de problèmes à régler pour organiser un tel vote dans des conditions aussi particulières.