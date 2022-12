VIDÉO - Zelensky dans le Donbass au lendemain de la visite de Poutine en Crimée

"Nous commençons toujours par nous souvenir de nos héros qui sont tombés, tous ceux qui ont donné leur vie à l'Ukraine", a-t-il dit, debout devant le nom de la ville sculpté en béton et peint aux couleurs jaune et bleu de l'Ukraine, rendant hommage aux forces armées ukrainiennes, "les plus puissantes", "les meilleures".

Dans une autre vidéo, on voit le président ukrainien s'adresser à des militaires. "L'est de l'Ukraine est l'axe (du front) le plus difficile", leur dit-il. "Merci pour votre résilience", a-t-il ajouté, avant de remettre des décorations à certains de ces hommes. Ce n'est pas la première fois que Volodymyr Zelensky rend visite aux forces armées sur le front. Le dirigeant va même régulièrement près du front, visitant notamment Kherson lors de sa libération mi-novembre.

Un comportement qui contraste avec celui du maître du Kremlin qui n'a jusqu'ici jamais fait de visite sur le front. Vladimir Poutine n'a effectué que de rares déplacements, comme lundi, en Crimée annexée, où des images l'ont montré en train de conduire une voiture sur le pont reliant cette péninsule à la Russie, qui avait été partiellement détruit début octobre par une attaque attribuée par Moscou à Kiev.