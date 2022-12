Zelensky à Washington, nouveaux objectifs militaires russes... le point sur la situation en Ukraine

WAGNER. L'organisation paramilitaire envisage de recruter des femmes détenues dans les prisons russes et de les envoyer combattre en Ukraine, après avoir fait la même chose avec des hommes, a déclaré mercredi son chef Evguéni Prigojine. "Pas seulement comme infirmières ou opératrices, mais aussi dans des groupes de saboteurs ou dans des équipes de snipers. On sait tous que cela s'est déjà fait massivement", a-t-il précisé. Il faisait ici allusion aux femmes tireurs d'élite et à celles présentes dans les groupes de partisans qui ont combattu pendant la Deuxième guerre mondiale et qui étaient mises en avant par la propagande soviétique.