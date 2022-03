Guerre en Ukraine : Zelensky "étudie en profondeur" la demande russe de "neutralité"

Mais reste le problème de la région du Donbass, contrôlée en partie par des séparatistes prorusses depuis 2014. "Nous comprenons qu'il est impossible de libérer complètement le territoire, de forcer la Russie. Cela mènerait à la Troisième Guerre Mondiale, je le comprends parfaitement et je m'en rends compte", a admis le président, qui garde toutefois espoir d'une rencontre avec le chef du Kremlin.

"Je pense qu'on peut mettre fin rapidement à la guerre, et que c'est Poutine et son entourage qui font traîner les choses", a-t-il estimé. "Nous devons nous mettre d'accord avec le président de la Fédération de Russie. Mais pour se mettre d'accord, il faut qu'il sorte de là où il est et vienne me rencontrer", a-t-il encore lancé.