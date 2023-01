Zelensky fait le ménage au sommet du pouvoir sur fond de scandale de corruption

L'Ukraine renoue avec ses vieux démons. Une flopée de hauts responsables ont été démis de leurs fonctions mardi par Volodymyr Zelensky, qui les accuse d'être mêlés à une vaste affaire de corruption. Si ce scandale est sans précédent depuis le début de l'invasion russe il y a près d'un an, il illustre cependant un fléau que le pays n'arrive pas à endiguer.

À l'origine du remaniement annoncé ce mardi ? Un contrat, signé par le ministère de la Défense à un prix présumé surévalué et portant sur les produits alimentaires destinés à ses soldats. Selon une enquête du site d'information ZN.UA, ce contrat d'environ 324 millions d'euros a été passé avec des prix "deux à trois plus élevés" que les tarifs actuels en vigueur pour les produits alimentaires de base. Au total, plusieurs têtes sont tombées : cinq gouverneurs régionaux, quatre vice-ministres et deux responsables d'une agence gouvernementale.