Ukraine : Severodonetsk sous contrôle russe, Kiev souhaite une visite de Macron… Le point sur la situation

Reporters sans Frontières veut une enquête transparente. Au lendemain du décès de Frédéric Leclerc-Imhoff, l’ONG Reporters sans frontières espère avoir "toute la transparence possible sur l’enquête en cours" concernant le décès du journaliste français, à Severodonetsk. L'ONG assure également multiplier "ses efforts pour assurer la meilleure protection possible aux reporters sur place". RSF précise par ailleurs avoir "déjà recensé 50 événements assimilables à des crimes de guerre depuis le début de l’invasion, qui ont touché quelque 120 journalistes". L’organisation a ainsi "déposé sa cinquième plainte auprès de la Cour pénale internationale (CPI) et de la procureure générale d’Ukraine le 27 mai et continue d’analyser les attaques visant les reporters".