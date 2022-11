Sites de tortures découverts à Kherson, hiver menaçant selon l'OMS… Le point sur la situation en Ukraine

Macron évoque la centrale de Zaporijia avec Zelensky. Le président français Emmanuel Macron et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ont évoqué lundi, lors d'un entretien téléphonique, "l'absolue nécessité de préserver la sécurité et la sûreté" de la centrale nucléaire de Zaporijia, de nouveau bombardée ce week-end. Selon la présidence française, le chef de l'État Emmanuel Macron "a dit sa vive préoccupation" quant aux "nouveaux tirs contre la centrale" en Ukraine, que Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'avoir bombardée.

Washington dénonce des "crimes de guerre systémiques". La Russie s'est livrée à des "crimes de guerre systémiques" partout où elle a déployé des troupes en Ukraine, a accusé lundi une haute responsable américaine. "Nous disposons de preuves qui s'accumulent démontrant que cette agression (l'invasion russe, ndlr) s'est accompagnée de crimes de guerre systémiques commis dans toutes les régions où les forces russes ont été déployées", a déclaré à des journalistes Beth Van Schaack, diplomate chargée de la justice pénale internationale au département d'État, citant des exécutions sommaires, cas de torture ou de traitements inhumains ou encore le déplacement contraint de personnes et d'enfants.