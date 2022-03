Le point sur la situation en Ukraine au 13e jour de l'offensive russe

Un troisième round de pourparlers entre négociateurs russes et ukrainiens a abouti sur de "petits développements positifs" concernant l'instauration de couloirs humanitaires. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba doit rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov aux côtés du ministre turc des Affaires étrangères Mvlüt Cavusoglu le jeudi 10 mars à Antalya, en Turquie.

Les États-Unis envoient des troupes supplémentaires en Europe. Le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin a ordonné ce lundi le déploiement de 500 soldats pour soutenir leurs alliés de l'Otan. Les États-Unis comptent environ 100 000 militaires en Europe.

Emmanuel Macron a estimé qu'une "vraie solution" négociée entre Moscou et Kiev semble peu probable "dans les jours et semaines qui viennent". La guerre va "continuer", selon le président.

L'Union européenne a lancé l'examen des candidatures de l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie ce lundi. La Commission européenne va devoir exprimer un avis officiel et les 27 devront ensuite décider s'ils accordent le statut de candidat aux demandeurs, avant des négociations longues et complexes.