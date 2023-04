Transports français, colère de Kiev contre un diplomate chinois… Le point sur la situation en Ukraine

Des dépenses militaires records depuis la Guerre froide. Les dépenses militaires en Europe ont dépassé en 2022 leur niveau de la fin de la Guerre froide, selon un rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri) publié lundi. Une progression record depuis plus de trois décennies, dopée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'Europe a dépensé, après déduction de l'inflation, 13% de plus pour ses armées, selon le rapport. À elle seule, l'Ukraine a multiplié par sept ses dépenses, qui ont bondi à 44 milliards de dollars - soit un tiers de son PIB. Et ce sans compter plusieurs dizaines de milliards de donations d'armement venues de l'étranger, précise le Sipri.

Des journalistes russes privés de visas américains. Moscou a annoncé qu'elle "ne pardonnera pas" aux États-Unis leur refus de délivrer des visas aux journalistes russes accompagnant le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, lundi et mardi à l'ONU. "Nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas", a mis en garde le ministre face à la presse, avant son départ pour New York, accusant Washington d'une décision "lâche". La Russie occupe ce mois-ci la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU, en pleine offensive militaire en Ukraine pour laquelle elle a été mise au ban des nations mondiales.