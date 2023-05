VIDÉO - Une bagarre éclate entre des membres de délégations russe et ukrainienne lors d'un sommet en Turquie

Tout est allé très vite. La tension était palpable, jeudi 4 mai, lors d'un sommet de l'Assemblée pour la coopération économique de la mer noire à Ankara, en Turquie, rassemblant des délégations ukrainienne et russe. Alors que Kiev prépare sa contre-offensive contre Moscou, plus d'un an après le début de l'invasion russe en Ukraine, des élus de chacune des délégations en sont venus aux mains.

À l'origine de la bagarre : un drapeau. Comme on peut le voir dans la vidéo en tête de cet article, un député ukrainien est venu perturber l'interview d'une représentante de la délégation russe avec un drapeau de l'Ukraine, avant qu'un député russe ne vienne le lui arracher. Sans attendre, l'Ukrainien a sauté sur le Russe, pour lui donner des coups de poing. Des agents de sécurité ont dû intervenir pour les séparer.