Guerre en Ukraine : des enfants détenus et maltraités à Kherson ?

Du côté des Occidentaux, il n'y a guère de doute que l'occupant russe a recouru à la torture. L'ambassadrice itinérante des États-Unis pour la justice pénale mondiale, Beth Van Schaack, a affirmé il y a trois semaines, les preuves s'accumulent, mentionnant des attaques "délibérées, aveugles et disproportionnées" contre les populations civiles, des abus de détention de civils et de prisonniers de guerre, l'expulsion forcée ou la filtration de citoyens ukrainiens - y compris des enfants - vers la Russie. Mais aussi des meurtres et des violences sexuelles, assimilables à des exécutions.

D'après le Conflict Observatory, un groupe de recherche du département de santé publique de l'université Yale, il y a eu 226 détentions extrajudiciaires et disparitions forcées à Kherson. Un quart des 226 personnes concernées auraient fait l'objet de tortures et quatre sont mortes en détention ou peu après.