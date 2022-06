Visite historique de Macron, livraison d’armes, combats dans le Donbass… Le point sur la situation en Ukraine

La journée de jeudi aura été marquée par l’accolade entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron. Le président français, accompagné d’Olaf Scholz et Mario Draghi, s’est rendu en Ukraine pour réitérer le soutien de la France et de l’Europe à l'Ukraine. Une première depuis le début de la guerre. À cette occasion, de nouvelles livraisons d’armes ont été annoncées dont six canons Caesar alors que les combats se poursuivent dans l’est du pays.