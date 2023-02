La Russie suspend sa participation à un accord sur le désarmement nucléaire et menace les États-Unis

La décision de la Russie de suspendre la participation à ce traité n'a pas manqué de susciter des réactions. L'Otan a ainsi "regretté" le choix de Vladimir Poutine. "J'appelle la Russie à revoir sa position", a clamé le secrétaire général de l'Alliance atlantique, Jens Stoltenberg. "Plus d'armes nucléaires et moins de contrôle des armements rendent le monde plus dangereux."

Les États-Unis ont même qualifié cette décision de "très décevante" et "irresponsable". "Mais bien évidemment, nous restons prêts à discuter sur la limitation des armes stratégiques à n'importe quel moment avec la Russie", a assuré le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken. "C'est une nouvelle preuve du fait que la Russie ne fait que démolir le système de sécurité qui a été bâti après la fin de la Guerre froide", a ajouté en écho Josep Borrell, chef de la diplomatie de l'Union européenne.