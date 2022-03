Ukraine : devant le parlement israélien, Zelensky évoque la "solution finale" menée par la Russie

"Nous voulons vivre. Nos voisins veulent nous voir morts et il ne reste pas beaucoup de place pour un compromis." Le président ukrainien, qui a mis en avant son ascendance juive dans sa quête de soutien contre l'invasion de son pays par la Russie, s'est adressé ce dimanche par visioconférence à la Knesset, le Parlement d'Israël, pays qui tente une médiation entre Moscou et Kiev.

Les appelants à "faire un choix" en soutenant l'Ukraine face à la Russie, Volodymyr Zelensky a fait le rapprochement entre la barbarie russe et la barbarie Nazie à laquelle les Juifs ont été confrontés lors de la seconde guerre mondiale. "Nous vivons dans deux pays différents, mais nous sommes soumis à la même menace : celle de la destruction totale du peuple, de l'État, de la culture... Et même l'hymne de l'Ukraine est menacée", expose-t-il. "Écoutons ce que dit le Kremlin : il utilise des termes qui ont résonné à l'époque lorsque la tragédie a balayé l'Europe, lorsque les Nazis voulaient tout réduire en cendres. Il utilise les mêmes mots pour la question ukrainienne cette fois-ci : la 'solution définitive', 'finale'. Je pense que vous vous en souvenez et que vous n'oublierez jamais ces mots", fait-il valoir.